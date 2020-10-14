مع بداية عام 2021 … واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف

يعتمد أكثر من ملياري شخص في العالم على تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب في كل أنواع الاتصالات سواء كانت شخصية أو مهنية.

وتواصل الشركة المالكة للتطبيق بالعمل على التحديثات بشكل منتظم لإضافة بعض الميزات أو لتحسين الأمان على التطبيق.

و بحسب ما أفاد موقع “news18″، بأن واتساب يمر ببعض التحديثات المنتظمة كل فترة لتحسين الميزات والأمان، مما يضيف بعض المساحة والميزات الجديدة للتطبيق.

ومع هذه التحديثات يفقد بعض مستخدمي الهواتف الذكية القديمة إمكانية الوصول إلى التطبيق، حيث تتوقف هواتفهم عن دعم واتساب بسبب الإصدارات القديمة لأنظمة التشغيل وفي بعض الأحيان سعة التخزين لتلك الأجهزة القديمة.

و لهذه الأسباب، أعلنت شركة واتساب بأن خدمتها ستستمر في العمل على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد Android، بدءاً من الإصدار 4.0.3 أو أحدث، وعلى أجهزة آيفون iPhone التي تعمل بنظام iOS 9 أو أحدث.

وأوضحت الشركة بأن الأشخاص الذين يستخدمون أنظمة تشغيل أقدم من التي أشير إليها، فلن يتمكنوا من تشغيل واتساب على هواتفهم الذكية أعتبارا من بداية العام المقبل 2021.

و تم حصر عدد قليل من أسماء الهواتف التي سيتوقف دعم واتساب عليها:

-LG Optimus Black

-Samsung Galaxy S2

-HTC Desire

-Motorola Droid Razr

أما أجهزة آيفون التي ستتوقف عن دعم التطبيق:

-iPhone 5S

-iPhone 5C

-iPhone 4S

-iPhone 5