معتصم النهار يثير الجدل بصورته مع سيف نبيل على متن يخت

شارك الفنان العراقي سيف نبيل عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة تجمعه بالفنان السوري معتصم النهار على متن يخت، وأرفقها بتعليق “الحبيب معتصم النهار”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة التي نشرها نبيل عبر خاصية الستوري على انستغرام بشكل كبير.

حيث لفت النهار أنظار المتابعين بوشم طبعه على صدره لإسم “ساندرا” وهو اسم إبنته الوحيدة، كما برز على أعلى كتفه وشم آخر وهو عبارة عن تاج كبير.

الجدير ذكره أن معتصم النهار يشارك في مسلسل “أسود فاتح” برفقة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي والذي يعرض حالياً على منصة “شاهد” .