مدير مصفاة بانياس يزف البشرى للسوريين .. زيادة إنتاج المحروقات خلال أسبوع

بشر مدير مصفاة بانياس بسام سلامة السوريين بزيادة الإنتاج في المصفاة خلال أسبوع ، حيث تنتهي غداً صيانة الوحدات المتبقية.

وقال سلامة لصحيفة “الوطن” إنه وبحلول يوم غد الاثنين ، تنتهي صيانة وحدات إنتاج الغاز والمازوت والفيول في مصفاة بانياس وسيتم البدء بإنتاج هذه المواد فوراً.

زيادة انتاج مصفاة بانياس :

وبين مدير عام المصفاة أنه تم الانتهاء من أعمال العمرة و الذي يجري حاليا هو استكمال لبعض الأمور من أجل ضمان التشغيل الآمن.

وبحسب سلامة ، سيزداد إنتاج المصفاة من المازوت والغاز والفيول بنسبة 25 بالمئة خلال أسبوع من عودة وحدات الإنتاج للعمل وهنا سيلمس المواطن تحسناً تدريجيا في توافر تلك المواد.