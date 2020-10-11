مدير مصفاة بانياس يزف البشرى للسوريين .. زيادة إنتاج المحروقات خلال أسبوع

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بشر مدير مصفاة بانياس بسام سلامة السوريين بزيادة الإنتاج في المصفاة خلال أسبوع ، حيث تنتهي غداً صيانة الوحدات المتبقية.

وقال سلامة لصحيفة “الوطن” إنه وبحلول يوم غد الاثنين ، تنتهي صيانة وحدات إنتاج الغاز والمازوت والفيول في مصفاة بانياس وسيتم البدء بإنتاج هذه المواد فوراً.

زيادة انتاج مصفاة بانياس :

وبين مدير عام المصفاة أنه تم الانتهاء من أعمال العمرة و الذي يجري حاليا  هو استكمال لبعض الأمور من أجل ضمان التشغيل الآمن.

وبحسب سلامة ، سيزداد إنتاج المصفاة من المازوت والغاز والفيول بنسبة 25 بالمئة خلال أسبوع من عودة وحدات الإنتاج للعمل وهنا سيلمس المواطن تحسناً تدريجيا في توافر تلك المواد.

مدير مصفاة بانياس يزف البشرى للسوريين .. زيادة إنتاج المحروقات خلال أسبوع

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