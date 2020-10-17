مصر .. ضبط 6 أشخاص يمارسون الرذيلة في سيارة واحدة

ألقت مباحث الآداب العامة بالدقهلية في مصر القبض على ثلاثة شبان وثلاث فتيات أثناء قيامهم بأمور مخلة للأدب.

وبحسب ما نشرته صحيفة “اليوم السابع” المصرية، فقد ألقت المباحث بالجرم المشهود القبض على الشبان والفتيات أثناء قيامهم بممارسة الجـنس داخل إحدى السيارات بتقسيم أبوالليل بمدينة مبارك بالمنصورة.

وكشفت التحريات أن المتهم الثالث سبق اتهامه في ٧ قضايا سلاح أبيض و خطف ونشل ومخدرات، فيما المتهمة الرابعة سبق اتهامها في 4 قضايا (نشل وتحريض على فسق وزنا).

كما تم اتهام الخامسة سابقاً فى قضيتي (تبديد وتحريض على فسق) والمتهمة السادسة سبق اتهامها في قضيتى مخدرات وآداب.

واعترف الموقوفون جميعهم بأعمالهم، واعترفوا بممارسة الجـنس بمقابل مادي، وذلك بحسب ما أشارت إليه الصحيفة.