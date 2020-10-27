مرور دمشق تلقي القبض على أحد الأشخاص الظاهرين في ” فيديو التشفيط “

تمكن فرع المرور في مدينة دمشق من توقيف أحد سائقي السيارات التي ارتكبت مخالفة القيادة الرعناء بوقت متأخر من الليل بالقرب من جسر الرئيس.

حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق قيام ثلاث سيارات بارتكاب مخالفة القيادة الرعناء (تشفيط عجلات) بالقرب من جسر الرئيس في مدينة دمشق وإغلاق الطريق أمام المارة.

وبحسب ما نشرته صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك أنه تم التعرف على مرتكبي المخالفة وتوقيف أحد سائقي السيارات المذكورة، وتبين أنه يدعى “زهير. ت”، وتم الحجز على سيارته من نوع BMW لون أبيض.

وخلال التحقيق اعترف المدعو “زهير. ت” بقيامه بـ “التشفيط” بالاشتراك مع المدعو “بلال. خ” في حفل زفاف أحد أصدقائهم، والذي تبين أنه متواري عن الأنظار وتم حجز سيارته نوع “BMW” لون أسود.

كما تم إذاعة البحث عن الشخص الثالث المشارك معهم المدعو “حمدي، خ” وتعميم سيارته نوع “نيسان جي تي آر” لون أبيض.

يشار إلى أن الفيديو أثار جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل وسط مطالبات بمعاقبة الفاعلين بسبب قطعهم للطريق وتعريض حياة المواطنين للخطر.