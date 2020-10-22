مديرية التجنيد تنفي وجود قرار تسريح وتوضح تفاصيل دفع البدل

نفى العقيد علي بلال من مديرية التجنيد العامة وجود قرار تسريح كم يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أنها مجرد إشاعات.

واعتبر العقيد بلال في تصريحه لـ”شام اف ام” أن حالة الإحباط التي من الممكن أن تصيب بعض شبابنا سببها الإشاعات حول الـ تسريح ، مشيراً إلى أن القرارات العسكرية لها خصوصيتها وتصدر بالوقت المناسب.

وبين أن الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع موجود، والأمور الصادرة عن القيادة واضحة وموجودة أمام الجميع، وفي حال صدور أي قرار سوف يعمم على كافة الوحدات.

وحول بعض الأشخاص الذين لا تشملهم القرارات على أسبوع أو يوم، أوضح العقيد بلال أن القيادة تتخذ قراراتها بناءً على الأنظمة والقوانين وليس على حالات فردية

وهنا أضاف أنه من الممكن أن يكون هناك عقوبة على العسكري على أساسها يتأخر تسريحه نتيجة تأخره عن الالتحاق

وبالنسبة لدفع البدل ، نوّه العقيد بلال إلى أن المكلف المؤجل للإقامة في سنته الأخيرة في حال دخوله القطر للزيارة وبقي لديه 90 يوماً لإتمام الأربع سنوات لتحقيق شرط دفع البدل يحق له التقدم لدفع البدل دون الحاجة إلى السفر خارج القطر والعودة.