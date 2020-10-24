مباشرة أعمال عمرة مصفاة حمص .. هل تبدأ أزمة محروقات جديدة؟

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باشرت الشركة العامة لمصفاة حمص يوم أمس ، أعمال العمرى التي ستجري بعملية متتالية، وذلك بعد فترة قصيرة من انتهاء عمرة مصفاة بانياس التي تسببت بأزمة بنزين في سوريا.

ونشرت إذاعة “شم اف اف” عبر صفحتها الرسمية ، أن الشركة العامة لمصفاة حمص بدأت أعمال عمرة وصيانة شاملة للوحدة العاشرة الخاصة بالتقطير الجوي.

وبحسب “شام اف ام”، ستتم عملية العمرة والصيانة بمدة زمنية محددة وتسليم الوحدة للمشغلين في مديرية الإنتاج، ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى بعملية متتالية، وفق جداول زمنية محددة، وذلك بهدف الحفاظ على سير العملية الإنتاجية في الشركة.

مباشرة أعمال عمرة مصفاة حمص .. هل تبدأ أزمة محروقات جديدة؟

وأنهت قبل فترة قصيرة مصفاة بانياس أعمال العمرة والصيانة التي تم إنجازها بعد 7 سنوات من آخر عمرة للمصفاة، وتسببت الصيانة بأزمة بنزين في سوريا أعقبها إصدار قرارات برفع أسعار البنزين الحر والمدعوم والاوكتان 95 والمازوت، وسط تخوف من أزمة جديدة مع بدء عمرة مصفاة حمص.

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