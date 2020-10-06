للمرة الثانية .. تعديل سقف تعبئة البنزين في سوريا (تفاصيل)

عدلت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا ، سقف تعبئة البنزين للسيارات العامة والخاصة، ليكون التعديل الثاني منذ بدء أزمة البـنزين في البلاد.

وخلال جلسة لمجلس الوزراء يوم أمس، تقرر تعديل سقف التعبئة الواحدة للسيارات الخاصة العاملة على البنزين والحاصلة على شريحة الدعم لتصبح /40/ ليتر بدلاً من /30/ ليتر اعتباراً من تاريخ اليوم الثلاثاء 6/10/2020.

ويأتي هذا القرار بعد الانتهاء من أعمال عمرة مصفاة بانياس والبدء بزيادة عدد طلبات البنزين للمحافظات منذ منتصف الأسبوع الماضي.

وسبق وعدلت وزارة النفط والثروة المعدنية مدة تعبئة البنزين لكافة السيارات، وذلك على وقع الازدحام الحالي أمام محطات الوقود في مختلف المحافظات السورية.