للمتضررين من الحرائق في سوريا .. قروض زراعية بفوائد شبه معدومة

صرح وزير الزراعة محمد حسان قطنا أنه يتم توزيع الغراس المثمرة مجاناً على الفلاحين المتضررين من الحرائق في سوريا وتوفير الآليات اللازمة لإعادة استصلاح الأراضي وتشجيرها، مؤكداً أن القروض الزراعية بفوائد شبه معدومة يتم العمل أيضاً على توفيرها.

قروض زراعية للمتضررين من الحرائق في سوريا

وقال قطنا لـ”قناة الإخبارية السورية”، “يجب توزيع مجموعة من النباتات الطبية والعطرية، والتوسع بزراعة التبغ وبعض المحاصيل التي يمكن أن تزرع تحت الأشجار المثمرة، وتكون مصدر رزق مناسب للفلاحين المتضررين ريثما تثمر الأشجار مجدداً”.

من جهته رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم وضح أن مبلغ الـ500 مليون ليرة الذي تم تخصيصه لن يصرف بشكل نقدي، بل سيعين لشراء مستلزمات الإنتاج التي يحتاجها الفلاحون المتضررون من الحـرائق، بحسب صحيفة “الوطن”.

ونشب من مساء يوم الخميس إلى ليل يوم السبت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص عدة حرائق بلغ عددها 156 حريقاً، منها 95 حريقاً في اللاذقية، و49 حريقاً في طرطوس، و12 حريقاً في حمص، كما امتدت منها إلى لبنان، وقد تم إخمادها جميعاً.