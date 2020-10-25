كيف أوصلت شركة ايماتيل هاتف ايفون 12 إلى دمشق ؟

انفردت شركة “ايماتيل” في دمشق ، بطرحها هاتف ايفون 12 ما طرح تساؤلات عن كيفية وصوله في وقت تخضع سوريا لقانون العقوبات الأمريكية “قيصر”.

وبحيازتها منصب أول شركة في الشرق الأوسط ، طرحت “ايماتيل” في دمشق، هاتف ايفون 12 وذلك قبل البدء ببيعه رسمياً في المنطقة العربية وبعد الإعلان عنه بعشرة أيام فقط من شركة آبل .

وبحسب ما تم تداوله ، فقد بلغ أرخص نسخة من هواتف آيفون 12 حوالي 1820 دولار أميركي، أي ما يعادل 4 مليون ليرة سورية بينما بلغ سعر نسخة آيفون 12 برو اكثر من 5 ونصف مليون ليرة.

يذكر أن قانون العقوبات الأمريكية على سوريا “قيصر” دخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران الماضي ويحظر تعامل الشركات الأجنبية مع سوريا ، وعطل عدة شحنات من موردين، وهنا طرح سوريون تساؤل عن كيفية وصول الهاتف إلى دمشق .

واعتبر الصناعي السوري عاطف طيفور أن وصول الإصدار الجديد من آيفون إلى السوق السورية، رسالة لكل تاجر يضع العقوبات حجة بالاستيراد والتصدير.

شركة ايماتيل :

هي شركة محدودة المسؤولية مقرها سوريا تأسست بتاريخ 26 / 12 / 2018 وتم تعيين محمد عدنان البش، مديراً عاماً للشركة، من قبل مالك الشركة خضر علي طاهر.

ويحق للشركة القيام بالأعمال المختصة في مجال التقنيات والاتصالات، وبيع الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، وإكسسواراتها، وقطع الصيانة لها، مع تقديم عروض الكفالة، حيث تدعم عدة ماركات هواتف منها “سامسونغ“، و”هواوي”، و”آيفون”، و”نوكيا”، وغيرها.

وتعمل الشركة على افتتاح العديد من صالات العرض والبيع في مختلف أنحاء محافظة دمشق، مع فروع عدة في باقي المحافظات السورية.

وفي أيلول الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على 3 شخصيات و13 كياناً سورياً، جاء ضمنها مالك “إيماتيل” خضر علي طاهر وشركات تابعة له.