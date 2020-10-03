كيف أثرت السوشيال ميديا على صناعة الألعاب ؟

أكدت العديد من الدراسات التي اجريت في السنوات الاخيرة، أن استخدام العديد من وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب اون لاين أصبح طموحاً مهنياً أكثر انتشاراً للشباب.

وكشفت الدراسات، أن العديد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 11 عاما يتطلعون إلى التكنولوجيا الحديثة والنظر اليها، كوظائف المستقبلية.

السوشيال ميديا والشباب

وسائل التواصل الاجتماعي ليست مهنة، فهي ببساطة وظيفة للتسويق، وتساعد في دعم العلامات التجارية وعائد الاستثمار أو كليهما، ووسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة للحصول على مزيد من الوعي، والترويج أو المزيد من العملاء أو المزيد من الإيرادات، والأرباح، فهي ليست غاية في حد ذاتها.

وأدى النمو الهائل لشبكات مثل فيسبوك وتويتر، وانستجرام، وسناب شات، (بالإضافة إلى الشبكات الدولية مثل Webo الصينية أو Vkontakte الروسية)، إلى ظهور صناعة السوشيال ميديا، و التي توظف مباشرة مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين، من الناس في جميع أنحاء العالم في العديد من الأدوار المتخصصة.

ولا يعني ذلك أنك تحتاج بالفعل إلى العمل في شبكة اجتماعية للحصول على وظيفة في السوشيال ميديا.

السوشيال ميديا وصناعة الألعاب

يعد اللاعبون من أكثر مستخدمي الإنترنت ذكاءً، و وسائل التواصل الاجتماعي جزء كبير من تجربة الألعاب عبر الإنترنت، حيث تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في البحث عن الألعاب، والأفكار الجديدة، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها ، والتواصل مع لاعبين من نفس التفكير.

وهناك أيضا الطريقة التي يتواصل بها مطوري الألعاب مع اللاعبين من خلال تسويق ألعاب وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تتعلق وسائل التواصل الاجتماعي بالبيع المباشر.

مواقع كازينو اون لاين

يمكن استخدام السوشيال ميديا ايضا للتسويق لألعاب كازينو، واحدث الاصدارات، والجوائز الكبرى التي تقدم للاعبين، من خلال نشر الأخبار والتحديثات عبر منصات السوشيال ميديا، والتفاعل مع اللاعبين، وجذبهم للعب.

ولقد غيرت وسائل التواصل الاجتماعي أيضا الطريقة التي يسوق بها المطورين العابهم واحدث إصداراتهم، وكيف يصلون إلى عملاء جدد، و يستخدم المطورون، والقائمين على صناعة الالعاب اون لاين، مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب لبناء مجتمع يمكنهم التفاعل معه بعد ذلك.

السوشيال ميديا و تسويق الألعاب

هناك العديد من المنافذ الاجتماعية عبر الإنترنت التي يستخدمها اللاعبين كثيرا والتي تعد مكاناً مثالياً للتفاعل مع جمهور الألعاب المستهدف والتعرف عليه.

موقع يوتيوب

يمكن القول أن هذه القناة القائمة على الفيديو هي واحدة من أكثر قنوات التواصل الاجتماعي تأثيرا في تسويق الألعاب، و ليس YouTube مملوكًا لـ Google فقط، بل هو أيضا جزء أساسي من خوارزمية بحث Google ، مما يمنح مقاطع الفيديو الخاصة بك على YouTube الفرصة للترتيب للمصطلحات الرئيسية في استراتيجية تسويق الألعاب، وتعد مقاطع فيديو YouTube طريقة رائعة للتفاعل مع اللاعبين بعدة طرق.

تويتر

يعمل تويتر كقناة إخبارية قصيرة لنشر الأخبار وتحديثها لحظة بلحظة، وأحد الاستخدامات الرئيسية لتويتر هو إعطاء اللاعبين أي نوع من التحديثات الحساسة للوقت ويمكن أن تؤثرعليهم إذا كانوا يلعبون الآن.

مثل تحديث لعبة جديد، أو تأخير في التحديث المتوقع، الاعتراف بخلل في اللعبة

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

يوجد عدد كبير من الأشخاص على الفيسبوك، وأبرز الأشياء التي يمكن مشاركتها مع اللاعبين على Facebook:

أي نوع من أخبار اللعبة أو التحديثات، أو إعلانات رئيسية يجب أن يعرفها اللاعبين، أو الأحداث القادمة في اللعبة

ويعد Facebook أيضًا قناة اجتماعية رائعة لتجربة إعلانات الوسائط الاجتماعية المدفوعة، و إذا كانت لديك الميزانية، فأنت قادر على التركيز على الجماهير المستهدفة، لجعلك تستهدف فئة معينة من اللاعبين الذين تبحث عنهم.