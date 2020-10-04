الفنانة كندة حنا تعلن عن تجربة سينمائية جديدة لها .. تفاصيل

أعلنت الممثلة السورية كندة حنا أنها ستقوم بتجربة سينمائية جديدة إلى جانب الفنانة القديرة نادين خوري، وسيكون العمل من إخراج زوجها ناجي طعمي ، وتأليف قمر الزمان علوش ، وإنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون – مديرية الإنتاج التلفزيوني.

ووقعت حنا عقد مشاركتها في الفيلم السينمائي ” أنت جريح “، وستؤدي به دور البطولة إلى جانب الرسالة الإنسانية التي ستبرز من خلال عملها.

وستأخذ كندة دور السيدة الطامحة إلى الحقيقة والصدق في هذا الزمن، تضعها الظروف أمام منعطفات عدة لكن الحيرة لا تجد مسلكاً إليها عند مفترقات المحطات، لتختار بطلة الفيلم طريقها عن سابق مبدأ وإرادة وتكون سيدة قرارها وابتسامتها، وربما تفتح الأفق للتصرف وتكون مثالاً أمام من عرف التردد طريقه إليهنّ.

هذا وكانت كندة حنا قد شاركت في وقت سابق بعدة أفلام سورية منها الاعتراف ، دمشق حلب ، دمشق يا بسمة الحزن ، إلى جانب أعمالها في الدراما التلفزيونية.