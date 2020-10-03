كندة حنا تصدم جمهورها بفيديو أثناء تبديل ملابسها الداخلية

نشرت الفنانة السورية كندة حنا فيديو جديدة لها صدمت به جمهورها وتعرضت على أثره للكثير من الانتقادات بسبب جرأتها الزائدة.

وظهرت كندة في الفيديو وهي تبدل ملابسها في المنزل على أنغام أغنية أجنبية، وكانت تتراقص بكل جرأة أمام الكميرا.

وكانت ترتدي حمالة صدر سوداء وتتمايل على الألحان، ومن ثم ارتدت فستاناً شفافاً، ثم بلوزة تشبه حمالة الصدر، وفستاناً أخيراً هو حمالة صدر.

وتعرضت الفنانة لانتقادات من قبل متابعيها بسبب جرأتها التي بدت عليها وطالبوها بالاحتشام والابتعاد عن طريق الإغراء كونها زوجة أم لثلاثة أطفال على الأقل.

وكانت الفكرة التي ظهرت بها كندة حنا انتشرت عبر مواقع السوشال ميديا في الآونة الأخيرة كتحدي يتداوله المستخدمون حول العالم حيث يظهرون بملابس المنزل، قبل أن يغطوا الكاميرا ليظهروا من جديد بملابس الخروج.

يذكر أن الفنانة كندة حنا لم تعلن عن أي مشاريع درامية لموسم 2020 حتى الآن ، فيما غابت عن الموسم الرمضاني الماضي بسبب التزامها بتصوير مشاهدها في المسلسل التاريخي ” ممالك النار ” الذي بدأ عرضه قبل أيام بشكل حصري على قناة نت فليكس .