كارول سماحة تفاجئ جمهورها بخبر سار

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة جمهورها المتابع عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام حدث جديد أدى لتفجير الجدل بشكل واسع.

حيث كشفت كارول عن ترشيح فيلم الصدفة الى نهائيات مهرجان كان السينمائي عن فئة الأفلام المستقلة، وكان هذا الحدث بمثابة مفاجئة كبيرة للجمهور.

ونشرت الفنانة البوستر الرسمي للفلم الذي ظهرت فيه إلى جانب زميلها بديع أبو شقرا وقالت: “فيلم بالصدفة اللبناني انتقل الى نصف نهائيات مهرجان كان للأفلام المستقل”.

من جهتهم المتابعون باركوا لها هذا الإنجار الكبير وتمنوا لها دوام النجاح في مسيرتها، مبينين أنها تمتلك موهبة تستحق الإثناء عليها.

وقد ألف الفيلم كلوديا مارشيليان ، وأخراجه باسم كريستو ، وشارك به نخبة من النجوم اللبنانين، وتم عرضه لأول مرة في صالات السينما خلال شهر أيلول العام الماضي.