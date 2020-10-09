قمر تفاجئ جمهورها بإطلالة طفولية من آخر جلسة تصوير لها

شاركت الفنانة اللبنانية قمر ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مجموعة صور من جلسة التصوير الأخيرة التي خضعت لها.

قمر – أخبار الفن

واعتمدت في إطلالتها على إرتداء بلوز أبيض وفوقه أفرول قصير بلون الزهر الفاتح مع تسريحة شعر ناعمة ومكياج طبيعي أظهر جمال ملامحها، وقد اتبعت بعض الحركات والوضعيات المغرية وبصور أخرى اختارت ركوب الدراجة كنوع من التغير.

وأرفقت الصور بتعليق كتبت فيه: “كونك غيور مني لن يجعلك أكثر جمالاً # انا_الـقمر”.

ولاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من قبل محبيّ الفنانة الذين أشادوا بجمالها وأثنوا على إطلالتها ورشاقتها وتألقها الدائم.

وتعتبر الفنانة قـمر من أكثر النجمات نشاطاً على منصات التواصل الاجتماعي ، حيث أنها تحرص دائماً على مشاركة الجمهور المتابع لها بشكلٍ دوريٍّ وأحياناً يوميّ بصورٍ ومقاطع فيديو من أجواء نشاطاتها الحياتية والعملية .