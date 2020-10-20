قريباً ... سلسلة جديدة من هواتف سامسونغ بمواصفات منافسة

كشفت تسريبات جديدة عن إصدار سلسلة جديدة من هواتف سامسونغ سلسلة جالكسي S30 أو S21.

وبحسب التسريبات أن تصميم سلسلة جالكسي S30 أو S21 المتوقعة، فسيأتي الهاتف مع شاشة كاملة بثقب في وسط أعلى الشاشة وحواف منحنية قليلًا، فيما سيأتي مع نظام كاميرا ثلاثي للنسخة العادية تتواجد عدساتها ضمن إطار زجاجي متصل مع زاوية الهاتف، وهو الحال مع النسخة الأكبر بلس، فيما ستأتي نسخة ألترا مع نظام كاميرا رباعي بإطار زجاجي بنفس الآلية للنسخة العادية.

ومن المتوقع قدوم النسخة الأساسية لهواتف سامسونغ جالكسي S30 بشاشة 6.2 بوصة، فيما ستأتي نسخة ألترا بشاشة 6.7-6.9 بوصة.

كما تشير التسريبات إلى قدوم نسخة “ألترا” مع قلم ذكي على غرار سلسلة نوت، ما يوحي باستراتيجية مختلفة لـ سامسونج العام القادم.

وتتحدث التسريبات عن تغيرات في استراتيجية سامسونج المقبلة، ما يجعلنا نتوقع دمج سلسلة S مع سلسلة نوت مع عدة خيارات وإطلاقها في بداية العام، وتحويل موعد إطلاق سلسلة نوت في النصف الثاني من العام ليكون الحدث الخاص بالكشف عن أحدث الأجهزة القابلة للطي.

ومن غير الواضح أي اسم منهما سيكون الرسمي للسلسلة الجديدة، لكن هذه التسريبات أشارت إلى قدوم 3 هواتف قادمة ضمن السلسلة وسيتم إطلاقها في يناير من العام المقبل على غير العادة.