قريباً... أكبر تحول في تاريخ يوتيوب والفيديوهات

تعتزم شركة غوغل البدء بخطة قد تعتبر أكبر تحول في تاريخ يوتيوب ما يجعلها منافس كبير لمتاجر عملاقة مثل أمازون، أو لاعبين كبار في هذا المجال مثل فيس بوك.

وأفادت “بلومبيرغ” في تقرير لها بأن شركة غوغل ستعمل على تحويل قنوات يوتيوب إلى متجر إلكتروني على غرار فيسبوك وانستغرام ، لبيع المنتجات المعروضة في مقاطع الفيديو.

و بدأت غوغل بالطلب من بعض المستخدمين الإشارة إلى المنتجات التي يستخدمونها في فيديوهات، ويتم إرسال تلك البيانات إلى غوغـل لتحليلها لتعمل على تطوير أدوات خاصة تتيح التسوق عبر يوتيوب أو دعم تكامل خدمات متخصصة بذلك مثل Shopify.

وفي حال نفذت يوتيوب هذه الخطة فإنها ستكون بعد سنوات قليلة مختلفة جداً عما هي اليوم كمنصة للفيديو والمحتوى المرئي، حيث أنها ستصبح أكبر متجر إلكتروني مبني على الفيديو أيضاً.

و بحسب التقرير أن الخطة مازالت في مراحلها التجريبية المبكرة حيث تختبرها مع عدد محدود من القنوات ولازال من المجهول نسبة العمولة التي ستتقاضاها الشركة من كل عملية بيع تتم على منصتها.

كما لا توجد معلومات عن الإطار الزمني الذي يمكن ليوتيوب أن توسع اختبارها للميزة على المزيد من القنوات أو موعد إطلاقها الرسمي.