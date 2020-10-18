قرار للجنة محروقات دمشق .. بنزين أوكتان 95 متاح لهذه السيارات فقط

أصدرت لجنة محروقات دمشق قرار أتاحت بموجبه تعبئة بنزين أوكتان 95 فقط للسيارات السياحية.
وبحسب صحيفة “الوطن” فقد ناقشت لجنة محروقات دمشق أمس، سبل معالجة الازدحام على محطات الوقود ووضع آلية للتخفيف منها.
وبعد المناقشة ، قررت اللجنة السماح للسيارات السياحية الخاصة فقط التزود بمادة البنزين من محطة الأوكتان 95 .
وتقرر منع السيارات العمومية ( التكاسي) والبيك آب والدراجات النارية التزود من محطات بنزين اوكتان 95 منعاً للمتاجرة بالمادة.
وأكد الاجتماع على ضرورة عمل جميع محطات الوقود الخاصة لغاية انتهاء مخصصاتها من مادة البنزين ، ومنع التعبئة بالعبوات البلاستيكية و البيدونات .