قد يصل إلى 20 مليون.. تعديل يشمل قرض موظفي البنوك في سوريا

أعلن مجلس النقد والتسيلف في دمشق أنه عدل ضوابط وشروط منح القروض السكنية والشخصية للعاملين في المصارف، محدداً سقف المبلغ والفائدة والمدة.

وبحسب صحيفة “الوطن”، قال معاون مدير مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن:” لقد عدل المجلس الضوابط والشروط وفقاً لما يلي بحيث أصبح سقف القرض الجديد 20 مليون ليرة سورية بدلاً من 15 مليون ليرة، ونسبة فائدة القرض 2% في حال كانت المدة 15 سنة، و2.5% لمدة 20 عاماً، و3% في حال كان 25 عاماً.”.

وأشار حسن إلى أن قرار التعديل على قرض العاملين في المصارف جاء تناسباً مع حالة التضخم في الأسواق والتي يعايشها المواطن يومياً، لافتاً إلى ان التعديلات الجديدة هي يمثابة مزايا تحفيزية ستساهم في تحسين الأوضاع.

وأكد معاون مدير مصرف التسليف الشعبي أنهم يعملون بكامل الجهوزية لإنجاز التعليمات التنفيذية لهذا التعديل على قرض الموظفين وبأسرع وقت ممكن.