قبل إطلاقه… تعرف على مواصفات هاتف شاومي Redmi K30S

كشفت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Redmi K30S الذي ستقوم بطرحه في الأسواق خلال الفترة القادمة.

ويمتاز الهاتف الجديد من شاومي بعدد من الإمكانات الرائعة بالإضافة إلى سعره المنخفض.

مواصفات هاتف شاومي Redmi K30S :

يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.67 بوصة، بدقة عرض + Full HD مع معدل تحديث 144 هيرتز فى الثانية الواحدة، مع طبقة حماية ضد الخدش و الكسر من نوع Gorilla Glass 5 ، وتعمل بدقة وضوح 1080.

وتم تزوبد الجهاز بكاميرا أساسية رباعية بدقة 64 و 13 و 5 و ماكرو زووم للتقريب، و كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل، مع فلاش قوي LED.

ويتميز هاتف Redmi K30S بيمعالج قوي من نوع Snapdragon 865 وذاكرة داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، إلا أن الهاتف الجديد لا يوفر ميزة توسيع سعة الذاكرة عن طريق بطاقات الذاكرة MicroSD الخارجية،

كما أن الجهاز قادر على التعامل مع شبكات الجيل الخامس 5G .

ويمتلك الهاتف بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، من خلال منفذ شحن USB-C.

فيما يبلغ سعر هاتف Redmi K30S الجديد حوالى 319 دولار أمريكي.