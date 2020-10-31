في حادثة غريبة.. سيارة تقتحم ساحات الحرم المكي في السعودية (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيارة تقتحم الحرم المكي في المملكة السعودية .

ويظهر الفيديو الذي انتشر ليلة أمس لحظة اقتحام سيارة مسرعة ساحة الحرم المكي واصطدامها بإحدى البوابات، بينما أسرع رجال الأمن للحاق بها وإيقافها.

وعلق المتحدث باسم إمارة مكة المكرمة سلطان الدوسري على الحادثة مؤكداً بأن الجهات الأمنية بدأت التحقيقات في الحادثة.

وأوضح الدوسري بأن السيارة انحرفت أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية للحرم، مشيراً إلى أن سائق المركبة كان بحالة غير طبيعية.

وأكد المتحدث باسم إمارة مكة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات إثر الحادثة، فيما تمت إحالة السائق إلى النيابة العامة.