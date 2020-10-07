فيديو.. اصطياد سمكة القرش العملاقة ” ملكة المحيط “

كشفت وكالة ” سبوتنيك ” الروسية عن قيام باحثي أحياء باصطياد أحد أكبر أسماك القرش المُعمرة قبالة أحد السواحل في كندا.

وقال الباحثون: “إن عمر السمكة يزيد عن الـ50 عاماً، وهي بيضاء اللون وتزن أكثر من 1.6، ويصل ارتفاع زعنفتها لطول أحد الغواصين الذين وقفوا بجانبها”.

وأجرى الباحثون عليها العديد من الاختبارات عن طريق الموجات فوق الصوتية، وعينات الدم والجلد التي حصلو عليها، وأسموها بـ” ملكة المحيط “.

ولأسماك القرش دور هام في الحفاظ على مخزون الأسماك أمام زيادة أعداد الفقمة، ولقد تم اصطياد إحداهم وهي تأكل عدة فقمات.