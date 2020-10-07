فنانة سورية تفاجئ الجميع بخبر زواجها … صور

فاجئت فنانة سورية متابعيها بصور زفافها التي أعلنت من خلالها دخولها القفص الذهبي.

حيث تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور الـ فنانة السورية ​سمر عبد العزيز​ من حفل زفافها مع زوجها المخرج محمد معروف يوم أمس الإثنين 5 تشرين الأول.

واقتصر حفل الزفاف على العائلة والمقربين إضافة إلى بعض الأصدقاء منهم فنانين سوريين مثل أمانة والي وروعة ياسين وسوسن ميخائيل.

وأوضحت شقيقتها الفنانة ريم عبد العزيز، في تصريح لموقع “فوشيا” بأن شقيقتها تؤسس حياتها الزوجية للمرة الأولى، حيث لم تُقبل على خطوة الزواج في أي وقت سابق، مُعربة عن سعادتها لزواج شقيقتها على الرغم من الظروف الراهنة، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث لم يستطيعوا أن يقيموا حفل زفاف كبير، إنما ضمن حدود معينة من حيث عدد الحاضرين.

وبدت فرحة الفنانين السوريين بزميلتهم واضحة بعد انتهاء الحفل، إذ شاركت الفنانة السورية أمية ملص مقطع فيديو من خلال صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك، ظهر فيه عدد من النجوم إلى جانب العروس وهم يغنون ويرقصون معا، وفي فيديو آخر ظهرت سمر عبد العزيز وهي تغني وترقص في حفل زفافها.

أما عن إطلالة العروس سمر عبد العزيز فكان فستانها بتوقيع مصممة الأزياء ازدهاء شعيب، والمكياج بأنامل روز الخواجة، أما الشعر فكان من قبل بشارة زيدان وجورج نعوم.

وتجدر الإشارة إلى أن سمر عبد العزيز هي ممثلة ومطربة سورية، تنحدر من عائلة فنية، فهي ابنة الشاعر الغنائي نظمي عبد العزيز، وخالها الملحن عزمي مورة، بدأت فنياً من مهرجان الأغنية السورية في دورته الثالثة، وعملت في مجال الغناء والتمثيل.