طقس سوريا .. هطولات مطرية تعادل 3 أشهر متتالية فوق بعض المناطق

محليات
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تشير التوقعات الجوية إلى تبدلات في طقس سوريا تتمثل بهطولات مطرية قد تصل في بعض المناطق لكميات تعادل 3 أشهر متتالية.

طقس سوريا

ونشر المتنبئ الجوي باسل كيلاني ، تحذير من شدة الأمطار خلال الفترة ما بين 2 حتى 7 تشرين الثاني ، مبيناً أن هناك مناطق ستتلقى هطولات تعادل 3 اشهر متتالية.

كما تحدث عن احتمالية عالية لتشكل تورنيدو اعصار بري او تنين البحر الساحلي خلال تلك الفترة ، في حين ستكون الرؤية سيئة بسبب تشكل عواصف رملية وغبار بسبب نشوء رياح هابطة اثناء تشكل الخلايا الركامية الرعدية.

وبالنسبة لتوقعات الطقس لشهر تشرين الثاني في سوريا ، فأكد كيلاني أنه سيشهد هطولات متناقضة بعض المناطق هطولات ضعيفة قليلة و مناطق اخرى فيضانية وقد تصل درجات الحرارة خلاله الى 10 درجات.

طقس سوريا .. هطولات مطرية تعادل 3 أشهر متتالية فوق بعض المناطق

بدورها، نشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعاتها للطقس اليوم السبت 31 تشرين الأول، مبينة أننا نشهد حالة من عدم الاستقرار هذا الأسبوع حيث تميل درجات الحرارة اليوم وغداً الأحد والاثنين للانخفاض قليلاً .

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