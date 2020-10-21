طقس سوريا .. منخفض جوي ماطر مطلع الأسبوع المقبل

ترجح النماذج الجوية تأثر سوريا بامتداد منخفض جوي خلال الساعات القادمة يتخلله أمطار عامة تطال أغلب المناطق.

وعن تفاصيل الـ منخفض ، نشرت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية أن حوض بارد يتحول لمنخفض جوي يؤثر على مناطق شمال مصر في الساعات القليلة القادمة كان من المتوقع أن يؤثر على معظم دول شرق المتوسط وسوريا بأمطار عامة وإنخفاض عام بالحرارة .

منخفض مرتقب .. طقس سوريا للأيام القادمة:

تبقى الأجواء مستقرة اليوم الأربعاء فوق معظم المناطق السورية ، عدا مناطق ريف دمشق الغربي و الشمالي التي قد تتأثر بأمطار على فترات نتيجة حالة عدم استقرار ضعيفة بسبب إقتراب الحوض البارد من المنطقة ، وأيضاً احتمال امتداد زخات عشوائية نحو دمشق و المناطق الجنوبية الغربية من سوريا.

الخميس و الجمعة تبقى أيضاً الأجواء مستقرة عموماً في جميع المناطق السورية مع درجات حرارة مابين نهاية العشرينات وبداية الثلاثين.

في حين يتوقع السبت مع تحرك الحوض البارد نحو شرق المتوسط أن تتشكل حالة عدم استقرار ماطرة على بعض المناطق السورية كما أن هناك انخفاض عام على الحرارة مابين درجة لدرجتين نهاراً و أكثر ليلاً.