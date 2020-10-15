طقس سوريا: ذروات مطرية خلال الأيام المقبلة وتحذير من تشكل السيول بعد احتراق الأشجار

يخيم على طقس سوريا منخفض متوسطي (متوسط الى عميق الفعالية) يرافقه حرارة منخفضة بتاريخ 25 تشرين الأول، تتخلله هطولات من متوسطة الى غزيرة ستطال اغلب مناطق البلاد.

طقس سوريا :

ونشر المتنبئ الجوي باسل كيلاني عبر صفحته في فيسبوك، توقعاته للطقس في سوريا ، مرجحاً تأثر البلاد بجبهة ممطرة ترافق المنخفض المتوسطي الاول لهذا الموسم و مع حالة عدم استقرار جوية تتخللها ذروات مطرية تستمر من مساء الأحد حتى ايام الاثنين ، الثلاثاء، الأربعاء.

ولفت كيلاني إلى أن التطرف الطقسي والحراري لم ينته ومازال امامنا الكثير من الاحوال الجوية الشاذة داعياً لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، حيث بدأت الخرائط تشير الى تطرف طقسي حراري جديد.

وبشكل عام، بين أننا سنشهد خلال الايام القادمة نزولان قطبيان عميقان على غرب اوروبا و شرق قارة أمريكا، بانتظار الخطوة الثانية حيث ستشهد مناطق عديدة نتيجة التصادم بين الكتل المختلفة الحرارة ستؤدي الى حالات عدم استقرار مطرية عنيفة.

ورأى أنه نتيجة الحرائق التي حدثت في مناطق الغابات حيث الهطولات العالية، يحذر من تشكل سيول جارفة اثناء الهطولات الغزيرة بسبب انعدام الغطاء النباتي.

توقعات ما تبقى من شهري تشرين الأول والثاني:

تشهد سوريا زخات غزيرة فيضانية عشوائية على كثير من المناطق ، يرافقها عواصف رملية بسبب الاشتداد المفاجئ للرياح الهابطة.

تناقضات حرارية مفاجئة من ارتفاعات الى انخفاضات كبيرة على الحرارة قد تصل خلال 24 ساعة الى 10 درجات فرق إنما لفترات قصيرة، ولن نشهد شتاء جاف حيث تكون المعدلات المطرية ممتازة خلال هذا الموسم ، وفرص لتساقط الثلوج حتى ارتفاعات تعتبر منخفضة اكثر من الاعوام السابقة.