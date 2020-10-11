طقس سوريا اليوم .. رياح غربية ستمنع تجدد حرائق الساحل

يكون طقس سوريا اليوم بارد نسبياً حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً ويرافقها رياح غربية ستعمل على الحد من انتشار الحرائق.

طقس سوريا اليوم :

ونشرت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية ، توقعات الطقس مبينة أن الرياح ومنذ ليل السبت باتت غربية باردة نسبياً ورطبة وستظهر أكثر اليوم الأحد خصوصاً على المناطق الساحلية وبالتالي ستحد هذه الرياح من انتشار الحرائق .

واعتباراً من اليوم الأحد حتى يوم الجمعة تكون درجات الحرارة ببداية الثلاثينات إجمالاً نهاراً وتصبح باردة منعشة ليلاً ، وباردة على مرتفعات ريف دمشق الغربي و الشمالي والقنيطرة و الجولان المحتل.

ويطرأ انخفاض أكبر على درجات الحرارة بالفترة ما بين 17 لـ 19 الشهر واحتمال ضعيف لتأثر البلاد بحالة عدم استقرار.

بدورها، المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية أيضاً أكدت أن الرياح تكون جنوبية غربية وتتحول إلى غربية في المناطق الساحلية اليوم الأحد.