طرق بسيطة لقراءة رسائل واتساب المحذوفة

يقوم بعض مستخدمي تطبيق واتساب بحذف رسائلهم بعد إرسالها قبل أن يقوم الطرف الآخر بقراءتها.

فإذا كنت تشعر بالفضول لمعرفة الرسائل التي قام الآخرين بحذفها أو أحد أعضاء الدردشات الجماعية على تطبيق المراسلة واتساب، قبل أن تتمكن من قراءتها.

إليك بعض التطبيقات التي تساعدك على قراءة الرسائل المحذوفة بسهولة:

1- تطبيق Notisave :

هذا التطبيق متاح على غوغل بلاي ويقوم بيحفظ الإشعارات من هاتفك المحمول، مما سيسمح لك بقراءة رسائل واتساب المحذوفة.

ويعمل أيضاً على هواتف آيفون ولكن عليك أولاً تمكي ميزة النسخ الاحتياطي لرسائل واتساب وإلغاء تثبيت تطبيق Notisave وتثبيته مرة أخرى.

2- تطبيق WhatsApp Removed + :

وهو تطبيق متاح على متجر غوغل بلاي، حيث يبلغك على الفور عند اكتشافه تغييراً أو حذف إشعار ويقوم بنسخة احتياطية من الرسالة لتتمكن من قراءتها.

ولكن أولاً عليك أن تمنحه الإذن بالوصول إلى محادثاتك على واتسـاب أولاً، ولا يحتفظ بنسخة احتياطية من الصور أو مقاطع الفيديو أو الملاحظات الصوتية المحذوفة.