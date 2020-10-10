طرطوس .. النيران تحرق قرية بكاملها وتهدد قرية أخرى (صور و فيديو)

تمت السيطرة على الحرائق المندلعة في عدة قرى بمحافظة طرطوس ، وذلك بعد أن أتت النيران على قرية كاملة في منطقة مشتى الحلو.

وبحسب ما نقلت صحيفة “تشرين” عن رئيس بلدية مشتى الحلو جوزيف عيد اليوم السبت ، فإن النيران تتسارع على مدى ما يتاح لها من الكيلومترات وتتسع لتحيط بكل البلدات والقرى آتية على حراجها وعلى أشجار الزيتون والتفاح.

وبين رئيس بلدية مشتى الحلو أن النيران أحرقت قرية صغيرة بكاملها هي قرية بيت عركوش وهددت وتهدد قرية أخرى هي بصدقين.

ووصلت آليات إطفاء من حلب ودمشق لمؤازرة فوج إطفاء طرطوس و آليات الزراعة في المحافظتين وعناصر الدفاع المدني إضافة إلى مشاركة حوالي الـ 200 من عناصر الجيش السوري في إخماد النيران.

في حين وصف سكان مشتى الحلو ما شاهدوه “بالفاجعة” وسط مخاوف من أن تقترب الحرائق من المنازل وأن تمتد إلى الطرق العامة فتغلق طريق الهرب والنجاة.

وذكرت وكالة سانا صبح اليوم السبت ، أنه تم إخماد الحريق في منطقة جبل حمد وزغرين وجنينة رسلان في ريف طرطوس الشرقي .

فيديو لحريق مشتى الحلو في طرطوس :