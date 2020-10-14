ضمن سياستها الجديدة... فيسبوك تقرر حظر هذه الإعلانات

تواصل شركة فيسبوك تغييراتها السياسية بالموقع التي أعلنتها في وقت سابق لتخليص شبكاتها الاجتماعية من المحتوى الإشكالي الذي كانت مترددة في السابق في حظره.

حيث أعلنت شركة فيسبوك يوم أمس أنها بصدد إطلاق سياسة عالمية جديدة تحظر الإعلانات عبر منصاتها التي تثني الناس عن الحصول على اللقاحات.

و أفاد رئيس قسم الصحة في الشركة كانج شينج جين، في منشور له “الآن، إن كان الإعلان يثني شخصاً ما عن الحصول على لقاح، فسنرفضه”.

وكان لدى الشركة سابقاً سياسة ضد أكاذيب اللقاحات التي حددتها علناً منظمات الصحة العالمية.

و ستظل شركة فيسبوك تسمح بالإعلانات التي تدافع عن سياسات الحكومة بشأن اللقاحات، ويشمل ذلك لقاح الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وكانت الشركة قد أعلنت عن حظر مؤقت على الإعلانات السياسية بعد الانتخابات الأمريكية في 3 تشرين الثاني المقبل، وعن حظر أي إعلانات تسعى إلى نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات الأميركية، كما أوقفت الشهر الماضي انتشار المجموعات الموجودة على شبكتها الاجتماعية التي تركز على تقديم النصائح الصحية للمستخدمين.