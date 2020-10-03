صورة نادرة لـ أيمن زيدان و نورمان أسعد تثير ضجة عبر مواقع التواصل

انتشرت عبر مواقع التواصل صورة نادرة للفنان أيمن زيدان وطليقته السابقة الفنانة نورمان أسعد خلال حفل زفافهما قبل 19 عاماً.

وتعود الصورة إلى عام 2001 خلال زواجهما بعد النجاح الذي حققاه في المسلسل الشهير “يوميات جميل وهناء” وقتها.

وغالباً ما تحظى صور نورمان أسعد وأيمن زيدان بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة برزت تعليقات معترضة على نشر الصورة وطالب البعض بحذفها، اذ اعتبروا أنه من الخطأ نشر الصورة خاصة وأن نورمان تزوجت ولديها كما لدى الممثل حياة خاصة.

بينما رأى آخرون أنها صورة للذكرى فقط وأنها ترتبط بأيام الزمن الجميل في الدراما السورية.