صدور نتائج مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي 2020-2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس عن صدور نتائج مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي 2020-2021.

وتضمن إعلان الوزارة الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر للعام الدراسي 2020/2021 للمفاضلة العامة، ومنح الجامعات الخاصة للكليات الطبية.

و نتائج مفاضلة ذوي الشهداء أدبي للعام الدراسي 2020/2021، ونتائج مفاضلة ذوي الشهداء أدبي المقبولين على الحد العام 2020/2021.

بالإضافة لصدور أسماء المقبولين في مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية للثانويات الأدبية للعام الدراسي 2020/2021.

وللاطلاع على نتائج مفاضلة العام الدراسي 2020-2021 من خلال موقع وزارة التعليم العالي:

http://mof.sy/

http://mof.sy/ppmp2020res/Result.aspx