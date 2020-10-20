شركة فيسبوك تطور نظام ذكاء اصطناعي جديد عبر منصتها

أعلنت شركة فيسبوك عن تطويرها نظام ذكاء اصطناعي لترجمة المحتوى عبر منصتها بشكل مباشر ما بين لغتين دون اعتماد اللغة الإنجليزية وسيط.

وبحسب الشركة أنه تم إيجاد أسلوب ترجمة الآلة قبل تطوير الآلية الجديدة في بيئة تعج بمحتوى ترجمي ضخم من وإلى اللغة الإنجليزية.

وأشارت فيسبوك إلى أن المشكلة كانت في أن الأسلوب القديم يقلل من الدقة في نقل المعنى ويعقد عملية الترجمة بشكل غير لازم يمكن تجنبه.

لذلك قامت فيسبوك بتطوير آلية ترجمة الآلة الثنائية المباشرة؛ والتي بواسطتها تصبح عملية الترجمة من الصينية إلى الفرنسية عملية ثنائية بحتة؛ لا تحتاج لنقطة وصل _اللغة الإنجليزية.

فعلى سبيل المثال إذا ما أخدنا اللغة الصينية وآلية ترجمتها التقليدية على المنصة إلى اللغة الفرنسية مثلًا؛ فإنه يتم تحويل النص أو المحتوى الأصلي إلى اللغة الوسيطة وهي الإنجليزية ومن ثم تترجم إلى الفرنسية كهدف نهائي.

وأفادت الباحثة في قسم الذكاء الاصطناعي في فيس بوك “أنجيلا فان” في خضم إعلان المنصة بهذا الشأن بأن التحدي الحقيقي هو كيفية تعاطينا مع نظام الترجمة لدينا ومن ثم الوصول به لما يخدم طلب المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن عملية الترجمة تتم في جميع اللغات على مختلف اتجاهات المستخدمين، موضحة أن كم كبير من الناس في مناطق مختلفة يتحدثوا عدة لغات ليس الإنجليزية من ضمنها؛ بيد أن نظام الترجمة الموجود يعتمد بشكل كبير على بيانات اللغة الإنجليزية.

الجدير بالذكر أن فيس بوك كانت قد أطلقت قاعدة البيانات ونموذج الترجمة والتدريب وإعدادات التقييم الجديدة كمجموعة كاملة مفتوحة المصدر لمجتمعات البحث والتطوير.