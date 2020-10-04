شتاء سوريا هذا العام مختلف.. توقعات الطقس للأشهر المتبقية من 2020 مفاجئة!

نشر المعهد الدولي لأبحاث المناخ الكائن في كولومبيا توقعات الطقس ومنها في سوريا و منطقة شرق المتوسط بشكل عام.

وشملت التوقعات طقس سوريا لشهر تشرين الأول حتى شه حتى نهاية كانون الأول حيث تكون الأمطار حتى نهاية السنة أقل من معدلاتها في كامل سوريا ودول شرق المتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، فأيضاً ستكون أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة حتى نهاية السنة 2020.

فيما نوّهت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية والتي نشرت توقعات المعهد الدولي لأبحاث المناخ، إلا أن هذه التوقعات لا تعني أننا لن نشهد أمطار إطلاقاً خلال هذا الشهر أو الشهرين القادمين بل قد نشهد حالات عدم استقرار وامتداد لمنخفضات جوية .

وبحسب “هوى الشام”، فإنه اعتباراً من شهر كانون الأول حتى بداية السنة الجديدة خصوصاً شهري كانون الثاني و شباط، يتوقع أن تكون المنخفضات قليلة نسبياً ولكنها ستكون قوية وكافية أن نصل حتى نهاية موسم 2020-2021 أن تكون أغلب مناطق سوريا فوق كما قد تكون الفرص الثلجية أقوى من السنوات الماضية.

بدورها، المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية، توقعت أن يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي.