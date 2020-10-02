شاهد … إطلالة ساحرة للفنانة نادين نجيم

أطلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم وهي بكامل أناقتها عبر منصة انستغرام لتبادل الصور والفيديوهات.

وشاركت نادين نجيم صوراً جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على انستغرام بإطلالة ساحرة وأنيقة دون وجود أي آثار لكدمات أو جروح على وجهها.

وقالت نادين لمتابعيها: “معجبيني هني مصدر قوة وإلهام لإلي، دايماً بشجعوني وبستمد هيدي القوة من محبتن لإلي وهني يلي بيعطوني الأمل ليكون بكرة أحلى… كل امرأة قوية وجميلة ومتميزة بطريقتها الخاصة”.

وتجدر الإشارة إلى أن نجيم خضعت لعمل جراحي إثر إصابتها في الوجه جراء تفجير مرفأ بيروت ، وهذه إطلالتها الأولى بعد شفائها بشكل تام.