سيول وتنين بحري.. توقعات الطقس في سوريا لشهر تشرين الثاني

رجحت أغلب النماذج الجوية أن يشهد الطقس في سوريا خلال شهر تشرين الثاني بداية للموسم الشتوي على أن تبدأ أول فعالية ماطرة مع أول ايامه.

الطقس في سوريا خلال شهر تشرين الثاني

وبحسب ما نشرت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية، من المتوقع أن نتأثر بإرتفاع عام على الحرارة اليوم الخميس وغداً الجمعة على جميع المناطق السورية وذلك قبل البدء بالدخول بالفترة الرطبة الباردة نسبياً .

حيث نشهد أجواء مستقرة تماماً خلال الـ 4 أيام القادمة ، بينما تكون ذروة الحرارة يوم الخميس 29/10/2020 وقد تلامس الحرارة بالداخل السوري حدود 34 درجة.

بدوره ، نشر المتنبئ الجوي باسل كيلاني توقعاته الجوية للأيام القادمة، محذراً خلال يومي 02-03 تشرين اضافة الى 08-9-10 تشرين الثاني من حدوث سيول و فيضانات قد تتحول الى جارفة على بعض المناطق بسبب هطولات فجائية غزيرة .

ورجح أن بعض المناطق ستتلقى هطولات تعادل 3 اشهر متتالية مع احتمالية عاليه لتشكل تورنيدو اعصار بري او تنين البحر الساحلي .