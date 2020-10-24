سوريا.. منع إصدار تراخيص لأبنية إضافية

شدد وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف على أنه من غير المسموح إصدار أي استثناء خاص بتراخيص أبنية إضافية مخالفة.

وخلال جلسة مجلس الشعب التي جرت الخميس الماضي، أكد مخلوف من خلال كلمته على صدور تعميم من الوزارة بعدم تسوية وضع الطوابق الإضافية بشكل يخالف المرسوم 40، كما تم إلغاء القرارات التي اتخذتها الوحدات الإدارية في هذا الخصوص

وصدر المرسوم التشريعي 40 عام 2012، وهو خاص بإزالة مخالفات البناء، وعرّف البناء المخالف بأنه البناء الذي يشاد دون ترخيص، أو أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.

ونص المرسوم على إزالة الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدوره مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها، وترحّل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته، مع تحديد الغرامات المترتبة على المخالفة، ومضاعفتها بحال تكرارها.

وسمح المرسوم للوحدات الإدارية بتسوية وضع مخالفات البناء المرتكبة قبل صدوره، بحال كانت المخالفة غير مشمولة بأحكامه، مع تحديد الشروط والرسوم المالية المطلوبة لتسوية المخالفة.