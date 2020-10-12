سوريا: خطوة جديدة لمواجهة كورونا .. سيارات لإسعاف المريض نحو المشفى المناسب

أعلنت وزارة الصحة في سوريا عن إطلاق غرفة لإدارة طوارئ كورونا وما يتعلق بحركة سيارات الإسعاف لإيصال المريض للمشفى المناسب.

كورونا في سوريا :

وبحسب ما نشرت وزارة الصحة عبر حساباتها الرسمية ، تهدف غرفة إدارة الطوارئ لتنظيم حركة سيارات الإسعاف التي تنقل مرضى كورونا إلى المشفى المناسب حسب إشغال الأسرة وتوفرها.

وهنا أوضحت الوزارة أنه سيتم الربط مع محطات نداء الإسعاف 110 الخاص بمنظومة وزارة الصحة و133 الخاص بمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وستقوم الغرفة على جمع وتحديث البيانات المتعلقة بالكورونا من المشافي العامة والخاصة من ناحية الاستيعاب وعدد الأسرة المشغولة وعدد أسرة العناية المشددة وعدد أجهزة التهوية الآلية وعدد الحالات (المثبتة ، المشتبهة ، التخريج ، الوفيات )، على أن يتم تحديث هذه البيانات بشكل مستمر.

من جهة أخرى ، تستكمل وزارة الصحة تجهيز مشفى للطوارئ في مدينة الفيحاء الرياضية لاستقبال الحالات المستقرة والتي تحتاج للأوكسجين ، ويحوي المشفى 120 سرير إضافة إلى 100 سرير جاهز للوضع في الخدمة عند الحاجة، ومجهز بكافة مستلزمات الإنعاش القلبي الرئوي وإنقاذ الحياة ومستلزمات إعطاء الأوكسجين إضافة لسيارة إسعاف حديثة.