سوريا .. توجيه للمشافي الجامعية بالعودة للحالة الطبيعية ما قبل الجائحة

وجهت وزارة التعليم العالي في سوريا ، المشافي الجامعية بالعودة للحالة الطبيعية ما قبل جائحة فيروس كورونا كوفيد 9.

وقال معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحية الدكتور حسن الجبهجي لإذاعة “شام إف إم” إن الوزارة أصدرت توجيه للمشافي التابعة لها للعودة إلى الحالة الطبيعية قبل كورونا ، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لم تتوقف عن استقبال الحالات الطارئة.

كما نوّه إلى أن المشافي لن تستغني أيضا عن أقساما لعزل حيث سيبقى قسم في كل مشفى لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا، بينما الحالات التي تثبت إصابتها يتم ستحور لمراكز وزارة الصحة المخصصة لها.

وحول عدد المراجعين والحالات المشتبه بإصابتها، أوضح الدكتور الجبهجي أن عددهم انخفض إلى أكثر من النصف، مقارنة بأعداد الشهر السابع.

وأكد معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحية أنه لا توجد إصابات بفيروس كورونا ضمن الكوادر الطبية التابعة للمشافي الجامعية سواء الطلاب أو الكادر الطبي.

ووصل عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا إلى 4329 بينهم 1143 حالة شفاء و204 حالة وفاة.