سوريا .. تطرف طقسي غير مسبوق وتحذير من تشكل تنين بحري الأسبوع المقبل

يطرأ على درجات الحرارة في سوريا انخفاض طفيف يستمر لحوالي الـ 10 أيام من تشرين الأول، ليبدأ بعدها تطرف طقسي غير مسبوق.

وبحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا ، وبالنسبة لطقس اليوم السبت 3 تشرين الأول، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والمرتفعات الساحلية .

أما الاحد والاثنين 4 و5 تشرين الأول، فتبقى درجات الحرارة اعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، ويستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، سديمياً على المناطق الشرقية والبادية.

فيما نشر المتنبئ الجوي باسل كيلاني توقعاته الجوية للفترة القادمة، حيث من الان حتى 10 تشرين نشهد هدوء طقسي كامل، محذراً من حدوث سيول فيضانية عشوائية على مناطق دون أخرى، نتيجة زخات فجائية غزيرة نتيجة تكون خلايا ركامية رعدية بعد هذه الفترة.

وبين أن الهطولات متوقعة على كثير من المناطق من 12 الى 17 تشرين ، وقد تترافق بتساقط حبات برد و عواصف رعدية، وتشكل غبار بسبب اشتداد مفاجئ للرياح، مع احتمال متوقع لتشكل تورنيدو بري او تنين البحر.