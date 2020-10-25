سوريا .. باقات وعروض انترنت لطلاب الجامعة الافتراضية والعاملين بها

تعتزم شركة الاتصالات في سوريا منح باقات وعروض انترنت واتصالات خاصة بطلاب الجامعة الافتراضية وأساتذتها وموظفيها.

سوريا .. أخبار الاتصالات والانترنت

حيث كشف رئيس الجامعة الافتراضية السورية الدكتور خليل عجمي أنه تم الاتفاق مع السورية للاتصالات بشكل نهائي لتقديم عروض وباقات انترنت محفزة لطلاب الجامعة.

وبموجب الاتفاق، سيتم منح الطلاب باقات خاصة تشمل الدخول إلى مواقع الجامعة الافتراضية ومخدماتها الموجودة في سوريا.

ويأتي هذا الاتفاق بحسب رئيس الجامعة الافتراضية السورية، بسبب طبيعة عمل طلاب الجامعة وحتى لا يتكبدوا مبالغ طائلة، وقد يصل عدد المستفيدين يصل إلى 500 أستاذ في الجامعة و20 ألف طالب وطالبة إضافة إلى الموظفين العاملين في الجامعة.

وسيعلن عن مضمون الاتفاق والعروض بشكل مفصل خلال الساعات القليلة القادمة ، فيما بين عجمي أن العرض مشجع جداً وتكاليفه ليست بالمرتفعة ويقدم عن طريق شركات الخلوي في سورية.