سوريا .. وزارة النفط تبشر بانخفاض مدة الحصول على أسطوانة الغاز

أعلن مدير في وزارة النفط أن مدة الحصول على أسطوانة الغاز في طريقها للانخفاض ، مبشراً بازدياد إنتاج أسطوانات الغـاز عن الفترة السابقة.

الحصول على أسطوانة الغاز :

وقال المصدر لصحيفة “الوطن” إن وضع الغاز المنزلي مستقر حالياً، حيث أن إنتاج أسطوانات الغـاز ازداد عن الفترة السابقة.

وهنا أوضح أنه يتم حالياً إنتاج اكثر من 100 ألف أسطوانة غاز بشكل يومي ، في حين الحاجة اليومية في سوريا من الغـاز المنزلي بحدود 120 ألف أسطوانة.

ولفت إلى أن انتاج الغـاز في الفترة الماضية لم يكن مستقر وثابت بسبب نقص التوريدات، وتوقف مصفاة بانياس للعمرة وهذا أدى لانخفاض المخزون والإنتاج وزيادة مدة الحصول على أسطوانة الغاز.

وعاد وأكد المصدر أن مدة الحصول على أسطوانة الغـاز ستنخفض عن الفترة السابقة بعد زيادة الإنتاج حالياً مع وصول توريدات جديدة من المادة.