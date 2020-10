سناب شات يطرح ميزة جديدة موجودة بتطبيق آخر

قدم تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي ميزة جديدة لمستخدميه ستساعدهم كثيراً وتنال إعجابهم.

وبحسب موقع “إنغادغيت” أصبح في إمكانهم انتقاء الأطعمة المفيدة للصحة بمساعدة التطبيق وذلك عبر تشغيل كاميرا هاتفهم الذكي، من أجل إجراء مسح على الرمز الشريطي الموجود على الأطعمة لكي يبين لهم الفوائد الغذائية والصحية، وكذلك ملاحظات خاصة بتذوق طعمه، كما تستخدم على الرمز الشريطي الموجود على زجاجات النبيذ.

وتشبه هذه الخاصية الجديد في تطبيق السناب الميزة التي يوفرها تطبيق التغذية ” يوكا “، فهما يقدمان بشكل تقريبي نفس التفاصيل العذائية.

