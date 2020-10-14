سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم.. الأميركي يعاود ارتفاعه

بدأت السوق السوداء في لبنان صباح اليوم الأربعاء تداولاتها لصرف الدولار الأميركي بسعر مرتفع عن ما أغلق عليه أمس بعد هبوط ملحوظ.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية :

حيث عاود سعر صرف الـدولار ارتفاعه مجدداً مسجلاً بمتحرك متوسط تسعيره ما بين 8 آلاف و8100 ليرة لبنانية حسب المناطق، بينما كان سعر الصرف يتراوح ما بين 7800 ليرة للشراء و7900 ليرة للبيع أمس الثلاثاء.

من جهتها أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الـدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الأربعاء 14/10/2020 حصراً وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويواجه لبنان الذي يعيش تحت وطأة عبء الديون أشد أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.