سعر صرف الدولار في لبنان.. الأمريكي يقاوم الهبوط

يحاول الدولار الأمريكي مقاومة الهبوط أمام الليرة اللبنانية خلال التداولات التي بدأت صباح اليوم بالسوق السوداء في لبنان ، وذلك بعد تأرجحات شهدها في الآونة الأخيرة وهبوط كبير خلال الأيام الماضية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية :

وتراوح متوسط سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الإثنين ما بين 6,500 ليرة للشراء 6,700 ليرة للبيع، بينما كان يوم أمس مابين 6,400 ليرة للشراء 6,600 ليرة للبيع،

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين في لبنان تسعير صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

وتم تداول سعر صرف اليورو الأوربي ما بين 7,676 ليرة للشراء 7,913 ليرة للبيع ، فيما سجل الإسترليني 4,639 ليرة للشراء 4,781 ليرة للبيع، ويعد ذلك ارتفاعاً بسيطاً سجلاه العملتين عن يوم أمس.

وتشهد السوق الموازية تقلبات عدة في أسعار العملات الأجنبية وخاصة بعد تكيلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد أن حصل على أصوات 64 برلمانياً.