سعر صرف الدولار في اليمن يسجل تغير جديد

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني بشكل طفيف اليوم الثلاثاء 37 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد ارتفاع بسيط سجله في اليومين الماضين وسط أجواء غير مستقرة في البلاد، ومع فارق ملحوظ بين الصرف في العاصمة صنعاء ومحافظة عدن.

سعر الدولار مقابل الريال اليمني:

حيث سجل سعر صرف الـدولار الأمريكي في عاصمة اليمن صنعاء، مسجلاً 613 ريالاً يمنياً للبيع 611 للشراء، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي عند مستوى الـ 162.5 في البيع 161.5 للشراء في السوق السوداء، وذلك بحسب موقع “المساء برس”.

بينما سجلت تداولات محلات الصرافة في محافظة عدن سعر صرف الـدولار الأمريكي بارتفاع بسيط ما بين 838 ريالاً يمنياً للبيع، و 833 ريالاً شراءً، وصرف الريال السعودي ما بين 221 في البيع و 219 للشراء.

وكان البنك المركزي في عدن أصدر تعميماً لشركات الصرافة في مختلف المحافظات، أعلن من خلاله عن خطته لتأسيس شبكة حوالات مالية موحدة، بدلاً عن شبكة محلات وشركات الصرافة المحلية، وذلك للحد من التدهورات الاقتصادية في البلاد.