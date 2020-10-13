سعر صرف الدولار في اليمن اليوم يواصل ارتفاعه

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء ، بعد مدة من محافظتها على استقرارها مع فارق ملحوظ بين الصرف في العاصمة صنعاء ومحافظة عدن.

سعر الدولار في اليمن :

حيث ارتفع سعر صرف الـدولار الأمريكي في عاصمة اليمن صنعاء، مسجلاً 614 ريالاً يمنياً للبيع 611 للشراء، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي عند مستوى الـ 161,5 في البيع و161,2 للشراء في السوق السوداء، وذلك بحسب موقع “أخبار الـيمن”.

بينما سجلت تداولات محلات الصرافة في محافظة عدن سعر صرف الـدولار الأمريكي ما بين 825 ريالاً يمنياً للبيع، و 817 ريالاً شراءً، وصرف الريال السعودي ما بين 216 في البيع و 215 للشراء.

وكان البنك المركزي في عدن أصدر تعميماً لشركات الصرافة في مختلف المحافظات، أعلن من خلاله عن خطته لتأسيس شبكة حوالات مالية موحدة، بدلاً عن شبكة محلات وشركات الصرافة المحلية، وذلك للحد من التدهورات الاقتصادية في البلاد.