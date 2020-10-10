سعر صرف الدولار اليوم السبت في لبنان

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 10/10/2020 ما بين الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حداً أقصى.

سعر الدولار في لبنان

بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم ما بين 8750 ليرة و8850 ليرة للبنانية للدولار الواحد، وذلك بحسب ما نشره موقع “لبنان 24”.

ولا تزال الليرة اللبنانية تسجل انهيار كبير بينما فرضت البنوك قيوداً قاسية على السحب من الحسابات المصرفية بالدولار ومنعت التحويلات وخفضت حدود الإنفاق بالبطاقات في الخارج لمستوى وصل في بعض الحالات إلى 15 دولاراً في الشهر.

وكان سعر الـدولار في السوق السوداء بلبنان سجل يوم أمس الجمعة وبشكل متوسط بين 8720 ليرة للشراء، و8850 ليرة للدولار الواحد، والسعر عادة ما يختلف حسب المناطق.