سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية.. سعر الدولار اليوم

استمرت الليرة اللبنانية اليوم الإثنين بتسجيل ارتفاع ملحوظ بسعر الصرف مقابل الدولار، في السوق السوداء.

سعر صرف الـدولار الأمـيركي مقابل الليرة اللبنانية:

وبحسب ما تم تداوله في السوق الموازية فقد حدد سعر الدولار الأميركي ما بين 8300 ليرة للشراء و8400 ليرة للبيع، وذلك وفق هامش متحرك.

من جهتها نقابة الصرافين استمرت بتسعير سعر صرف الـدولار الأمـيركي مقابل اللـيرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الـدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح، وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للـدولار، عند سحب الـدولار لصغار المودعين.

وكان الـدولار قد سجل يوم أمس في السوق السوداء 8630 ليرة للشراء و8680 ليرة للبيع، بينما تراوح يوم السبت الماضي ما بين 8750 و8850 ليرة لكل دولار.