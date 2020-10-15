سعر صرف الدولار الأميركي اليوم الخميس في لبنان

تابع الدولار الأميركي ارتفاعة مقابل الليرة اللبنانية في تداولات السوق الموازية مسجلاًرقم جديد عن ما أغلق عليه أمس.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية :

وبدأت السوق تداولاتها صباح اليوم الخميس بسعر صرف تراوح بشكل متوسط للعملة الخضراء ما بين 8 آلاف و8200 ليرة، حسب المناطق، بينما كان سعر الصرف يتراوح 8 آلاف و8100 ليرة لبنانية أمس الأربعاء.

وأعلنت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

وكان سعر الدولار الأميركي ليوم الثلاثاء الماضي قد سجل هبوط في الصرف حيث تراوح ما بين 0 ليرة للشراء و7900 ليرة للبيع.